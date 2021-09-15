الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحف المصري يستضيف 200 شاب من أبناء المحافظات الحدودية

برنامج أمل مصر لأبناء
برنامج " أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية"

استضاف المتحف المصري بالتحرير، الأربعاء، 200 شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من 6 محافظات هى شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادى الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومطروح، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتي استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.

استقبل المشاركون بالبرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، وتم اصطحابهم في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة وحرصت وزارة السياحة على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.

يشار إلى أن وزارة السياحة أطلقت حملة خلال سبتمبر الجارى لترويج الى محافظات مصر مختلفة وتستعرض يوميا المقومات السياحية لكل محافظة وتهدف الحملة إلى إظهار جمال وعراقة الـ27 محافظة بمصر والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك علي مدار ال ٢٧ يوماً القادمة بواقع محافظة كل يوم حتي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.

كما أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث يتم اطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمى للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

الشباب والرياضة المواقع الأثرية المتحف المصري منطقة الأهرامات وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير المحافظات الحدودية الوادي الجديد شمال سيناء

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