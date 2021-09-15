الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: بيع منتجات «أهلًا مدارس» للأسرة بتخفيض يصل إلى 30%

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أعلن د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيع منتجات معرض "أهلًا مدارس" للأسرة المصرية بسعر الجملة وبتخفيض يصل إلى 30% عن الأدوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التموين داخل معرض "أهلًا مدارس" المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك عقب افتتاح مصطفى مدبولي للمعرض الذي ينظم برعاية مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف.

وقال علي المصيلحي إن "أهلًا مدارس" زادت فيه هذا العام نسبة المعروض من المنتجات والأدوات المكتبية والمدرسية ذات التصنيع المحلي؛ مؤكدًا أن المعرض يشهد هذا العام نسبة 80% من المنتجات المعروضة به صناعة مصرية.

وأكد المصيلحي أن المعروض يشهد عرضًا لمنتجات الملابس والجلود والشنط المدرسية، مؤكدًا أن المعروض من المنتجات الجلدية به 100% صناعة مصرية.

من جانبه، قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المعرض هو الدرة الخامسة لمعرض "أهلًا مدارس"؛ موضحًا أنه تم تنظيم المعرض هذا العام حيث تم تخصيص كل منتج في جناح خاص به، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المتاح المحلي في المعروضات من المعرض؛ منوهًا إلى أن العام القادم سيكون المعرض 100% منتجًا مصريًا: "أصبحنا مصدرين لكثير من المنتجات المصرية وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

أضاف حسام الدين أنه تم توفير 30 قافلة تحمل شعار "أهلًا مدارس" ستجوب الشوارع والميادين والعديد من القرى والنجوع في كل المناطق التي يصعب على سكانها المجيء لمقر المعرض، موضحًا أن جميع المحافظات أيضًا ستشهد إقامة للمعرض كل على حدة.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه تم التجهيز للمعرض منذ مايو الماضي؛ موضحًا أنه يتم اختيار العارضين بمعايير مشددة، حيث يتم اختيارهم بناء على جودة المنتجات التي تباع للطلاب والأسر المصرية.

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