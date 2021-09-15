شيكو يعلن رسميًا بدء التحضير لمسلسل «اللعبة 3»

أعلن شيكو رسميًا بدء التحضير للموسم الثالث من مسلسل "اللعبة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بموسميه الأول والثاني خلال موسم رمضان الماضي وقبل الماضي.

وشارك "شيكو" صورة لغلاف السيناريو الخاص بالموسم الثالث عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقًا: "اللعبة الجزء الثالث، اللعب مع الكبار قريبًا".

تدور قصة المسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث، وتظهر الفنانة مي كساب بدور زوجته ولهما ابن واحد فقط، وتتورط الأسرتان في عدة أزمات ومشاكل بسبب فيديو جيم الذي ساقهما فضولهما لتجربته، والآخر "وسيم" وزوجته الفنانة ميرنا جمال ولهما ابن وابنة، وتجسد دور والدة زوجته الفنانة عارفة عبدالرسول التي ترث عن والدها سلسلة فنادق ضخمة ويدير أحد فروعه الرئيسية الفنان سامي مغاوري، الذي يتزوجها بمنتصف الأحداث ويقطنان مع "شيكو"، وتشهد الأحداث تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.



ويكتشف "مازو ووسيم" لعبة إلكترونية مصنوعة من أشخاص بالولايات المتحدة، وما أن يجرباها معًا حتى تتدمر حياتهما، وتنقلب مجراها رأسًا على عقب، ويوجه شخص مجهول بطلى العمل، ويطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، في ظل رغبة كل منهما في الفوز.



وتضطرهما اللعبة إلى ارتكاب عمليات اختطاف وطلب فدية كبيرة، وتجعلهما يضطران للجوء إلى الكذب واختراع الأحداث غير الصحيحة، حسبما يلقنهما الشخص المجهول، المعروف ضمن الأحداث بالـHR، المتحكم فى كل تفاصيل اللعبة، ليتحولا من شخصين طبيعيين إلى اثنين يشبهان الإنسان الآلى الذى يخضع للأوامر دون اعتراض أو تفكير.



العمل مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلوا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية.

مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.