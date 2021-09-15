الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوز حاكم كاليفورنيا في الانتخابات الأمريكية المبكرة

غافين نيوزوم
غافين نيوزوم

حافظ حاكم ولاية كاليفورنيا الحالي، غافين نيوزوم، على منصبه، بعد فوزه على منافسه من الحزب الجمهوري في الانتخابات المبكرة إثر حصوله على ما يقارب من ضعفي الأصوات.

وأظهرت النتائج فشل حملة سحب الثقة من نيوزوم، والتي أطلقها محتجون على إدارة أزمة "كورونا" والوضع الاقتصادي الراهن في ولاية كاليفورنيا.

وقال نيوزوم تعليقًا على فوزه : "أشعر بأهمية إدراك هذه اللحظة والتصالح معها وفهم ما يحدث في الولاية، وبقية أنحاء الولايات المتحدة، كما أشعر بالتواضع والامتنان والعزم على اتباع خطى قدوتي السياسي روبرت كينيدي للقيام بخطوات حسنة تجاه الجميع"، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وواجه نيوزوم، حملة شرسة نظمها معارضون جمهوريون، مستغلين الإجراءات الصارمة التي فرضها الحاكم بعد انتشار جائحة "كورونا" والتشديدات الاقتصادية على العديد من القطاعات التجارية والخدمية.

ونجحت الحملة ضد نيوزوم، في جمع التوقيعات اللازمة لفرض الانتخابات المبكرة لمحاولة سحب الثقة منه، ولكن بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات تبين أن حوالي ثلثي الناخبين صوتوا بـ"لا" في الاستفتاء تعبيرا عن رفضهم لسحب الثقة.

وتعتبر هذه المبادرة لعزل الحاكم، والتي كلفت الولاية نحو 280 مليون دولار، واحدة من 55 محاولة لإقالة حاكم في تاريخ الولاية.

وفي سياق متصل، بدء الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى ولايات في غرب الولايات المتحدة، الإثنين، للدفاع عن مواقفه المرتبطة بالتغير المناخي والاستثمارات الباهظة، فضلًا عن دعم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم.

وتوجّه الرئيس الديمقراطي إلى كاليفورنيا، معقل حزبه الذي لم يزره منذ انتخابه، لدعم نيوسوم، الذي يواجه استفتاء قد يطيح به.

وقبل زيارة الولاية، سيتوقف بايدن في مدينة بويسي في إيداهو، حيث سيزور مركزًا لتنسيق عمليات الإطفاء، وسيتوجّه لاحقًا إلى ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وأما المحطة الأخيرة في جولته، فستكون دنفر في كولورادو، حيث سيدافع عن مشروعي قانونين اقترحهما ينصّان على إنفاق نحو خمسة تريليونات دولار على مدى العقد القادم لإصلاح البنى التحتية في البلاد وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومكافحة تغيّر المناخ.

حاكم ولاية كاليفورنيا نيوزوم كورونا الوضع الاقتصادى الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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