الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس ماما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس ماما.



الشهيد ماما، تحدث عنه القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيشة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بحي اسبورتنج بمحافظة الإسكندرية، في كتاب قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية، فقال إنه كان والدا القديس وهما ثيؤدوتس وروفينا حارّين في الروح، مواظبين علي العبادة، يفتقدان العائلات ويثبتانها في الإيمان، ويخدمان الفقراء والمحتاجين فاحبهما الشعب جدًا. لكن عدو الخير أوعز إلي بعض الناس أن يشوا بهما لدي الحاكم ألكسندروس. استدعاهما وأمرهما بعبادة الأوثان وإذ رفضا جلدهما وألقاهما في السجن. وإذ لاحظ إصرارهما علي الإيمان أرسلهما إلي فوستوس حاكم قيصرية، وكانا قد تعبا جدًا من طول السفر علي الأقدام بغير طعام. هددهما فوستوس بالقتل أما هما فلم يباليا بالتهديد، و سقط ثيؤدوتس ميتًا بسبب التعب الشديد، ثم ولدت روفينا طفلا ذكرًا وماتت في الحال قبل أن تدعوه باسم معين. هكذا وُلد الطفل في السجن ولم ينظراه والداه.



بينما تكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس ماما، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية على مدار اليوم مثل:

العشية: مزامير 68 : 25 – 26 + متى 26 : 6 - 13

باكر: مزامير 8 : 2 – 3 + يوحنا 4 : 15 - 24

قراءات القداس

البولس: افسس 5 : 8 - 21

الكاثوليكون: 1 بطرس 3 : 5 - 14

الإبركسيس: اعمال 21 : 5 - 14

السنكسار: حلول اليوم الخامس من شهر توت + استشهاد القديسة صوفيا + استشهاد القديس ماما

الإنجيل: مزامير 45 : 14 – 15 + متى 25 : 1 - 13