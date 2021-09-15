الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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الأنبا دانيال لطفي يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية

الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي

ترأس صاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية.

كما شارك أيضًا القمص أغاثون خير، والأب يوسف رمزي، والأب جوفانّي قاصد خير، والأب بشاي إسحق، بالإضافة إلى الآباء البندكتيين بالإسماعيلية، وراهبات قلب يسوع ومريم المصريات، الذين شاركوا بتكوين المخدومين، استعدادًا للمناولة الاحتفالية الأولى، وعلى رأسهم الأخت كارولين من راهبات قلب يسوع ومريم المصريات، وأيضًا من خدام الكاتدرائية الأخت آمال بقطر، وأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم، والمؤمنين.

وألقى الأنبا دانيال العظة حول عدة نقاط ومنها: الاستعداد والالتزام الدائم من المخدومين على القداس الإلهي وسر المصالحة، موصيًا إياهم أن يكونوا شعلة في بيوتهم، يحثون ذويهم وعائلاتهم على الالتزام بحضور القداس وممارسة الأسرار، ثم تحدث نيافته مع للأسر، مقدمًا لهم التهنئة، كما أوصاهم بضرورة رعاية أولادهم وتثبيتهم في الإيمان المسيحي الكاثوليكي.

وتلا ذلك، حوار أبوي أجراه نيافته مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حيث أوصاهم بمعايشة ونقل كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى، كما شجعهم على التفكير في دعوة حياتهم، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وعلي صعيد اخر تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس مطران المنيا نظّمت كنيسة ق. تريزا الطّفل يسوع بالحواصليّة وذلك بالتعاون مع دار ق. چيروم للتّكوين والتّثقيف الكتابيّ. مؤتمرا تكوينيًّا لخدام وخادمات الكنيسة ومجموعة إعداد الخدمة وذلك في مقدّمات ومقالات الكتاب المقدّس.. في ڤيلا الرّحمة كومبوند أفق. بحضور الأب أنجيليوس منير راعي الكنيسة والإكليريكيّ باسم جاد.

الجدير بالذّكر أنّ صاحبيّ النّيافة الأنبا توماس عدلي والأنبا بشاره جودة قدّ زارا المؤتمر في يومه الأوّل.

قام بعمل المحاضرات والتّكوين الأب بيّوس فرج.

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