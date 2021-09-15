الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتخفيض 30%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلًا مدارس»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

افتتح د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الأربعاء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلًا مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من  16 إلى 30 سبتمبر 2021، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا خاصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بالمحافظات وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.   

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده اليوم في افتتاح معرض "أهلًا مدارس" المتكامل لاحتياجات طلاب المدارس، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض، مشيدًا بما لمسه من وجود الكثير من المعروضات من صناعة مصرية، كما أن هناك اهتمامًا بجودة المنتجات.

وأكد مدبولي أننا نستهدف أن تكون كافة المنتجات في نسخة المعرض في العام القادم، مصرية الصنع، بما يعزز تعميق الصناعة الوطنية، ليكون على أغلب المنتجات عبارة "صنع في مصر".

وتطرق رئيس الوزراء إلى استعدادات بدء العام الدراسي الجديد المقرر رسميًا في أكتوبر المقبل، مؤكدًا في هذا الصدد أن الدولة تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، لذا تحرص الحكومة، بتوجيه من الرئيس، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها تقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي، من منطلق الحرص على توفير أقصى درجات الأمان لمنع تجدد الإصابات بفيروس كورونا.  

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها كافة أجنحة وأقسام المعرض الموسع لكافة احتياجات طلاب المدارس، كما أجرى أحاديث ودية مع العارضين للتعرف على ما يتم طرحه من منتجات تشكل كافة كافة احتياجات طلاب المدارس، والتأكد من الأسعار والجودة وتوفير كافة متطلبات الطلاب بكافة المراحل، وكما أكد عارضو المنتجات الجلدية أن الأحذية من خامات مصرية وعمالة مصرية،  وأنهم يفتخرون بذلك، وأشاد رئيس الوزراء بالجودة والأسعار.

من جانبه أكد المصيلحي أن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر سيصل إلى 210 عارضين على مساحة تصل إلى 3000 م2 ويشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحي أن معارض "أهلًا مدارس" تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي.

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المعرض هذا العام سيشهد أيضًا الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

أضاف وزير التموين أن هناك تنسيقًا يتم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين، والغرفة التجارية بكل محافظة، لتحديد الأماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.

رئيس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولى معرض أهلا مدارس افتتاح معرض وزارة التموين

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