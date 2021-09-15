البسيونى رئيسًا لهيئة الصرف.. وزير الرى يصدر حركة تكليفات محدودة

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا رقم 229 لسنة 2021، بإجراء حركة انتدابات وتكليفات محدودة بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، فى إطار تجديد الدماء والقدرات الوظيفية للقيادات العليا بمختلف الجهات.

وقرر وزير الري تكليف محمد صالح البسيونى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه البحرى، يندب للعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للصرف.



كما قرر الوزير، الأربعاء، تكليف عادل محمد عبدالحميد حسن، مدير عام استخدامات الموارد المائية والري بديوان عام الوزارة والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر الكبرى بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يقوم بعمل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه البحرى.



كما قرر وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس إيهاب عبدالله الجوهرى عثمان مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري التكرارى بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لتصميم المشروعات بقطاع التوسع الأفقى والمشروعات، يكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالرى.

تأتى حركة الانتدابات والتكليفات بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فيما يختص بقواعد تعيين وانتدابات وتكليفات الموظفين فى عدة وزارات وهيئات حكومية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة قيام القيادات الجديدة بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة ببذل الجهد لمتابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة حالياً للإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة، ومشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.