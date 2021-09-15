الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزي يوقع بروتوكولا مع «النقل» لميكنة خدمات التحصيل بوسائل المواصلات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وقع البنك المركزي بروتوكول تعاون مع وزارة النقل؛ لتطوير منظومة السداد الإلكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة لتطوير الجهات، وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

وقع بروتوكول التعاون نيابة عن البنك المركزي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كما وقع الفريق كامل الوزير– وزير النقل نيابة عن وزارة النقل.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتوكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات- نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث يقدم البنك المركزي جميع الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.

المركزى تحصيل خدمات تحقيق اجراءات صورة الرئيس وزير النقل تعز الدولة لوز مجتمع

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