اليمن: استرداد الأموال المنهوبة خطوة لدعم التنمية ومحاربة الفساد

شارك اليمن، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في العاصمة العراقية بغداد والذي تنظمه الجامعة العربية بالتنسيق مع وزارة العدل وهيئة النزاهة العراقية، بوفد ترأسه رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار.

والتقى الهتار، على هامش المؤتمر أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، وناقش معهما الأوضاع في اليمن وسبل دعم القضاء في بلاده.

وقال القاضي حمود الهتار أثناء كلمته، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن الفساد عدواً للشعوب والتنمية والأمن والاستقرار والحقوق والحريات والعدل وسيادة القانون.

وأضاف القاضي الهتار أن محاربة الفساد يجب ان تتم على ثلاثة محاور بدءاً باسترداد الاموال المنهوبة، ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبطها بعد وقوعها وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وايقاع العقوبات عليها، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الفساد.