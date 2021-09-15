دراسة تكشف خطورة «إنستجرام» على المراهقات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن موقع فيس بوك يجري أبحاث سرية منذ عامين بشأن تطبيق الصور إنستجرام.

ووفقا لتسريب من شركة التواصل الاجتماعي، فإنه منذ عام 2019 على الأقل، كان الموظفون في الشركة يدرسون تأثير تطبيق الصور على الحالة الذهنية للمستخدمين الأصغر سنًا، ووجد بحثهم مرارًا وتكرارًا أنه ضار بنسبة كبيرة ، وخاصة على الفتيات المراهقات.

وقالت شريحة من عرض تقديمي داخلي في عام 2019: "إننا نجعل مشكلات شكل الجسد أسوأ بالنسبة لواحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات".

وتابع: "32٪ من الفتيات المراهقات قلن أنه عندما يشعرن بالسوء تجاه أجسادهن ، فإن انستجرام جعلهن يشعرن بالسوء أكثر"، وفقا لما ورد في عرض تقديمي لاحق في مارس 2020.

وأضافت شريحة أخرى: "يلوم المراهقون إنستجرام على زيادة معدل القلق والاكتئاب، وكان رد الفعل هذا غير مقنع ومتسق عبر جميع المجموعات".

ويتألف البحث من نتائج مجموعات التركيز والاستطلاعات عبر الإنترنت ودراسات اليوميات في 2019 و2020.

ويظهر بحث إنستجرام لأول مرة مدى وعي الشركة بتأثير منتجها على الصحة العقلية للمراهقين، ومع ذلك، في الأماكن العامة، قلل المسئولون التنفيذيون في فيس بوك التي تمتلك انستجرام منذ عام 2012 ، باستمرار من تأثيرها السلبي على المراهقين.

وفي الآونة الأخيرة في شهر مارس الماضي، زعم مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، أن وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة العقلية.

وفي مايو، قال آدم موسيري ، المسئول في انستجرام، إنه شاهد بحثًا يشير إلى أن آثاره على الصحة العقلية للمراهقين ربما كانت "صغيرة جدًا".

وذكر التقرير الداخلي: "إن تطبيق إنستجرام يؤدي إلى تفاقم بعض الازمات العقلية، حيث تسعى الفتيات المراهقات أن تبدوا مثاليات".

وتابع: "الضغط لمشاركة صور أفضل اللحظات فقط والظهور بمظهر مثالي يمكن أن يدفع المراهقين إلى الاكتئاب وتدني احترام الذات واضطرابات الأكل".

من بين أكثر النتائج إثارة للقلق أنه من بين المستخدمين الذين أبلغوا عن أفكار انتحارية، أرجع 13 ٪ في المملكة المتحدة و 6 ٪ في الولايات المتحدة تلك الأفكار إلى انستجرام.

ووجدت دراسة أخرى عبر المحيط الأطلسي أن أكثر من 40 ٪ من مستخدمي انستجرام الذين أفادوا بأنهم "غير جذابين" قالوا إن الشعور لديهم بدأ منذ تعاملهم مع التطبيق، كما أن حوالي ربع المراهقين الذين أفادوا بأنهم "ليسوا جيدين بما يكفي" قالوا إن الشعور بدأ على انستجرام.