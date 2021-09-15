تحويل كليب «اللى اتمنيته» لنوال الزغبى إلى صيغة HD (فيديو)

قامت شركة مزيكا بتحويل فيديو كليب أغنية "اللى اتمنيته" للنجمة اللبنانية نوال الزغبي إلى صيغة الـ"HD" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "اللي اتمنيته" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور ومن إخراج شريف صبرى.

وقررت شركة مزيكا الفترة الماضية تحويل جميع الفيديو كليبات التى قامت بإنتاجها إلى تقنية الـ"HD" من أجل مشاهدة أفضل وصورة أوضح ودقة عالية الجودة للجمهور، وكانت البداية مع فيديو كليب أغنية "حبيبى يا نور العين" للنجم عمرو دياب والذي تم تحويله إلى تقنية الـ"HD “ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعمل شركة "مزيكا" للمنتج محسن جابر حاليًا على تحويل باقى أغنيات النجوم أمثال وردة والنجم اللبناني راغب علامة وهاني شاكر ومصطفى قمر وهشام عباس والمغربية سميرة سعيد وأنغام ولطيفة ونوال الزغبي وديانا حداد والكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري ومدحت صالح وإيهاب توفيق والنجم تامر حسنى وتامر عاشور ورامى صبرى وخالد سليم وعدد كبير من نجوم الغناء النجوم، فى صورة جديدة ومختلفة والذي سيعيد الحياة للأغنيات من جديد، لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عما عرضت عليه من قبل.

آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية

وطرحت نوال الزغبى مؤخرًا أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

كما طرحت نوال مؤخرًا أغنية تحمل اسم "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.