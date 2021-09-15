ضبطها فى أحضان عشيقها.. ربة منزل تمزق جسد زوجها بـ14 طعنة فى القليوبية

شرعت ربة منزل بمعاونة عشيقها بالشروع في قتل زوجها بطعنه بـ 14 طعنة بمنطقة القلج التابعة لمدينة الخانكة، لقيام زوجها بافتضاح أمرها أمام الجيران، لمشاهدته لها بصحبة عشيقها بغرفة نومها، تم جرى نقل جثة المصاب لمستشفى الدمرداش، وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة قرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول مصاب الله مقيم القلج دائرة المركز مصاب 14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد.

جرى على الفور إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقل الرائد حازم الخيال لمكان الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات أنه بعد عودة المجنى عليه من عمله وجد زوجته بصحبة عشقيها بغرفة نومه، فقام بالصياح والاستعانة بالأهالي لكشف أمرهما، فقاما المتهمان بتكبيله والإجهاز عليه وطعنه 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد، خشية افتضاح أمرهما.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ على أداة الجريمة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما، برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة.