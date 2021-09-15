برلمانية: «حياة كريمة» تحقق العديد من أحلام المواطنين

أعربت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادتها بقرار تعيينها عضوًا في الهيئة العليا للحزب، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التعيينات هو خلق مزيد من العمل الحزبي والسياسي في جميع المحافظات من خلال لجان الوفد العامة.

وقالت النائبة الوفدية، إنها تقدمت بمبادرة للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وهو تخصيص فصول محو الأمية للكبار وهو مشروع سيكون الأكبر من نوعه وسوف يستفيد منه عدد كبير من أهالينا في المحافظة.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تحقق العديد من أحلام المواطنين لذلك نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، ويجب على المواطنين الحفاظ على ما يتم من إنجازات مع ضرورة الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم كل مواردنا.

وأشارت بشاى، إلى أن المرأة على رأس أولوياتها لذلك سوف تعقد لقاءات مفتوحة ليست في قاعات مغلقه بل في المزارع والحقول لمناقشة كل ما يتعلق بالمرأة في بني سويف والمشاكل التي تواجهها مثل زواج القاصرات وغيرها من المشاكل المجتمعية.

وثمنت عضو مجلس النواب، جهود المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، مشيرة إلى أنه أحدث حراكا في الشارع السياسي علي أرض الواقع والتفاعل مع كل ما يهم المواطنين، مشيرة إلى أن حزب الوفد يدعم الدولة ويسعي لتحقيق صالح الوطن .

ووجهت الشكر لرئيس الوفد، وإلى أعضاء الهيئة العليا على ثقتهم الغالية، مؤكدة أهمية أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتقديم الأفضل للدولة وحزب الوفد.

وقد قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، تعيين المهندس حمدى قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب.

كما أصدر أبو شقة، قراراً بتعيين عدد من أعضاء الحزب داخل الهيئة العليا، وهم شيرين ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس ابراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي، عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد، عن محافظة دمياط، وسهام بشاي عن محافظة بنى سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا.