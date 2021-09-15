الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

منح دراسية بروسيا للعام الدراسى 2022 ـ 2023 من المكتب البابوى للمشروعات

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن منح دراسية بروسيا للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من المكتب البابوي للمشروعات.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتي الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات.


وأضاف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  عن المنح الصادرة من المكتب البابوي إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو ٨٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى روسيا، حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح.


وشدد الإعلان على أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا يوجد أي رسوم مقابل التقديم، لأي شخص أو جهة.


وأورد المكتب البابوي للمشروعات في إعلانه عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التقديم عن طريقه، وهو [email protected]  


وعلى صعيد آخر، تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد النيروز المُبارك، والذي بدأ يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، ختامًا باحتفالات عيد الصليب المُبارك.

حيث تمتلي تلك الفترة من الطقس الكنسي والألحان ذات الطابع المفرح.

الكنيسة أخبار الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

أول تعليق من «فتاة الفستان» عقب جلسة الصلح مع مراقبات جامعة طنطا

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية والإنترنت فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

جلال حمام

إخوان تونس.. الغاية تبرر الوسيلة

مؤمن المحمدي

النسخة التانية

منى رجب

واقعة الطبيب والممرض تكشف سلوكيات مرفوضة فى مجتمعنا

جمال-أسعد

بدون عنوان

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية