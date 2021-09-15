منح دراسية بروسيا للعام الدراسى 2022 ـ 2023 من المكتب البابوى للمشروعات

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن منح دراسية بروسيا للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من المكتب البابوي للمشروعات.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتي الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات.



وأضاف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن المنح الصادرة من المكتب البابوي إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو ٨٠٪ للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى روسيا، حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح.



وشدد الإعلان على أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا يوجد أي رسوم مقابل التقديم، لأي شخص أو جهة.



وأورد المكتب البابوي للمشروعات في إعلانه عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التقديم عن طريقه، وهو [email protected]



وعلى صعيد آخر، تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد النيروز المُبارك، والذي بدأ يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، ختامًا باحتفالات عيد الصليب المُبارك.

حيث تمتلي تلك الفترة من الطقس الكنسي والألحان ذات الطابع المفرح.