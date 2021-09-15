العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة ضيف شرف لمعرض الرياض للكتاب

أعلن حسن ناظم وزير الثقافة العراقي، اليوم الأربعاء، تسلمه دعوةً من نظيره السعودي الأمير بدر بن عبد الله آل سعود نقلها نائب السفير السعودي في بغداد بندر بن تركي الحميدي بخصوص مشاركة العراق ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب للعام الحالي المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

وقال الوزير السعودي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنَّ “اختيار العراق يأتي فى سياق العلاقات الأخوية التى تجمع الشعبين الشقيقين السعودى والعراقي، وفى إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، ومنها المجال الثقافي”.

وأضاف أن الثقافة العراقية وعمقها وتنوعها وهو ما سيُثرى فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته المقبلة، حيث سيسهم اختيار العراق ضيف شرف المعرض في خلق مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودى وبين المثقفين العراقيين وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية.

وذكر أنه بهذه المناسبة أطلقت الوزارة وسم العراق ضيف شرف معرض الرياض.