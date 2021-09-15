الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية فى رشيد بالبحيرة

نجح رجال الأمن في ضبط شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية بالبحيرة تقدم خدماتها لحوالى أربعة آلاف مشترك مقابل مبلغ نقدى يُحصل شهرياً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام (شخصين مقيمين بمركز شرطة رشيد بالبحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة للمشتركين نظير مبلغ مادى شهرى، وإتخاذ مقر مستتر كائن بدائرة المركز مكاناً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة.. وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفرة "بالمخافة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها وضبط أحد المتهمين المذكورين.. وأمكن ضبط (محطة الإرسال الخاصة بالشبكة والأجهزة والمعدات الخاصة بها) وباستكمال التفتيش تبين أن الكابلات والأسلاك الموصلة بالأجهزة المضبوطة تنتهى داخل (محل بيع أجهزة الريسيفر "الكائن بالعقار المقابل لموضع محطة الإرسال"- وأيضاً حظيرة مواشى "ملك المتهم المضبوط") وأمكن ضبط (عدد كبير من الأجهزة والمعدات التى تُستخدم فى الشبكة  المشار إليها).. كما أمكن ضبط عامل بمحل بيع أجهزة الريسيفر المشار إليه، وبمواجهته أقر بحيازته الأجهزة وعلمه بكونها تستخدم فى شبكة لإعادة توزيع الفنوات الفضائية غير المرخصة.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بحيازته الأجهزة بهدف تحقيق الأرباح من الشبكة غير المرخصة.

وباستكمال الفحص تبين أن الشبكة المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لحوالى أربعة آلاف من المشتركين بنطاق منطقة رشيد وضواحيها مقابل مبلغ نقدى يتم تحصيله شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية وبث الإنترنت الهوائى بالبحيرة تقدم خدماتها لعدد أربعين ألف مشترك مقابل مبلغ نقدى يُحصل شهرياً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وكذا بث الإنترنت الهوائى للمشتركين نظير مبلغ مادى شهرى، متخذاً مقراً مستتراً بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات.. وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفرة "بالمخالفة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم "مالك الشبكة".. وأمكن ضبط شبكتين (شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية- شبكة إعادة البث الهوائى للإنترنت) بكامل أجزائهما وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات وأنه مالك الشبكة.

وباستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدمان خدماتهما غير المشروعة لحوالى أربعين ألف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها مقابل مبلغ نقدى يتم تحصيله شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية القنوات الفضائية مركز شرطة الملكية الفكرية رجال الامن حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية بث القنوات الفضائية المشفرة غير شرعية

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية والإنترنت فى البحيرة

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