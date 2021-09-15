الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية والإنترنت فى البحيرة

ضبط شبكة غير شرعية
ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات الفضائية وبث الإنترنت الهوائى بالبحيرة تقدم خدماتها لعدد أربعين ألف مشترك مقابل مبلغ نقدى يُحصل شهرياً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وكذا بث الإنترنت الهوائى للمشتركين نظير مبلغ مادى شهرى، متخذاً مقراً مستتراً بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات.. وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفر "بالمخالفة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم "مالك الشبكة".. وأمكن ضبط شبكتين (شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية - شبكة إعادة البث الهوائى للإنترنت) بكامل أجزائهما وتم ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات وأنه مالك الشبكة.

وباستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدم خدماتهما غير المشروعة لحوالى أربعين ألف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها مقابل مبلغ نقدى يتم تحصيله شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القنوات الفضائية الشركات وزارة الداخلية خارجي مشروع فضائية حقوق الملكية الملكية

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ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية والإنترنت فى البحيرة

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