كيف تختار الملابس المناسبة عند ذهابك للجامعة؟

اقتربت بداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، ويحتار الطلاب الجامعيين الجدد في اختيار الملابس التي يمكن ارتدائها خلال ذهابهم إلى الجامعة بسبب أنهم تعودوا على ارتداء “اليونيفورم” المدرسي بشكل دائم.

يقوم بعض الناس بارتداء ملابس مماثلة كل يوم في الجامعة، هذا لتقليل عدد القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في الصباح يوميًا ليبحثوا عن ملابس تناسب اليوم، مما يتيح لهم قضاء المزيد من الوقت لفعل أي شئ آخر.

ولكن ليس على الطلاب الجدد أن يكون لديهم نفس المظهر كل يوم يجب أن يكون هناك بعض العناصر الأساسية من الملابس موجودة في الدولاب والتي يمكن تنسيقها بسهولة ومطابقتها للحصول على مظهر مختلف كل يوم.

- تي شيرتات مريحة بألوان عادية:

يجب اقتناء تيشرتات مريحة بألوان عادية في خزانة ملابس كل طالب جامعي ويجب الابتعاد عن التيشرتات الضيقة والألوان الفسفورية التى لا تناسب الجامعة أو النزول بالنهار.

قمصان مريحة بألوان سادة:

تعتبر القمصان الملونة السادة عنصر أساسي لأي طالب جامعي يريد طريقة سريعة وخالية من الإزعاج للاستعداد للفصل الدراسي يمكنك بسهولة تنسيقها مع البنطلونات الجينز أو البنطلونات الجبردين ويجب الابتعاد تمامًا عن القمصان المشجرة لأنها تصلح للخروج الليلي أو البحر ولا تصلح للذهاب الى الجامعة.

يمكنك تنسيق قميص قطني أبيض وبنطلون جينز أزرق داكن مع حذاء رياضي للحصول على مظهر بسيط ويتماشى مع الموضة.

- ملابس رسمية:

يجب أن يكون لدى طلاب الجامعة ملابس رسمية بشكل ضروري في الأيام التي يكون لديهم فيها عرض تقديمي وأحذية رسمية سوداء أو بنية داكنة لتبدو أنيقة.

- الجينز:

يجب أن يكون لدى طلاب الجامعة بنطلونات جينز جديدة بألوان الأسود والرمادي والأزرق بثلاث درجات الغامقة والمتوسطة والفاتحة فهو لن يخرج أبدًا عن الأناقة ويجب تجنب ارتداء الجينز الممزق، فإن الجينز متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن أن يساعدهم في الحصول على مظهر غير رسمي أنيق للمناسبات.

هوديس وسترات:

سيشهد العام الدراسي دخول الشتاء لذا يجب توافر هوديس لتجنب الشعور بالبرد، وايضا يجب توافر السترات الصوفية التى يمكن ارتدائها فوق القمصان وتنسق مع البنطلونات الجينز.

الأحذية:

ارتداء زوج الأحذية المناسب يمكن أن يكون العامل المحدد للمظهر بالكامل يمكن شراء الأساسيات مثل أحذية رياضية مريحة وأحذية “لوفر” لكل من الذكور والإناث، والصنادل.

- فساتين:

الفساتين أسهل وأسرع عنصر في الأناقة دائمًا ما يكون الفستان الأسود الأساسي ضروري في خزانة كل امرأة نظرًا لتعدد استخداماته يمكن تنسيقه مع سترة صوفية مريحة وبعض الأحذية الرياضية في النهار.