«فايزر»: انخفاض فعالية اللقاح المضاد لكورونا بمرور الوقت

قالت شركة فايزر إن البيانات الواردة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تشير إلى أن فعالية اللقاح المضاد لكوفيد- 19 الذي أنتجته تنخفض بمرور الوقت، وأن الجرعات المعززة آمنة وفعالة في الوقاية من الفيروس وسلالاته الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتناولت الشركة البيانات بالتفصيل في عرض تقديمي ستقدمه في اجتماع لمستشارين خارجيين في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد غد الجمعة.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتلقى المزيد من الأمريكيين جرعات معززة.

وذكرت فايزر في عرضها التقديمي الذي نشرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "تشير بيانات حقيقية من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى أن معدلات العدوى ترتفع بشكل أسرع بين الأفراد الذين تم تطعيمهم في وقت سابق (من حملة التطعيم)".

وقال باحثو شركة فايزر في العرض التقديمي، إن انخفاض الفعالية يرجع في المقام الأول إلى تضاؤل الاستجابات المناعية للقاح بمرور الوقت، وليس سلالة دلتا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.