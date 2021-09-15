الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» تنفرد بنشر محضر تصالح «فتاة الفستان» ومراقبات جامعة طنطا

فتاة الفستان
فتاة الفستان

حصلت "الدستور" على محضر جلسة الصُلح، التي عُقدت منذ قليل، لتوفيق الوضع بين الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الفستان" والموظفتين اللتين اتهمتهما الطالبة بالتنمر بجامعة طنطا.

وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه على وشك إنهاء أزمة "فتاة الفستان" وغلق الحديث حولها بشكل نهائي وذلك بعد تراضي الطرفين، 

وكان رئيس الجامعة، قد دعا الطالبة حبيبة طارق، والمراقبتان، للحضور إلى مكتبه لمحاولة الصلح بينهما، قائلًا، في تصريحات إعلامية :"أنا لا أقبل مخلوقا يتنمر على بنت مهما كان لبسها، خصوصا إن لبسها محترم جدا، لهذا أحالت الأمر للنيابة العامة والتي برأت الموظفتين"، مؤكدًا أن الجامعة ترفض أي اتهامات مرسلة تمس بسمعة الجامعة دون دليل.

 

وأضاف :"من يريد اتهام الجامعة وقياداتها، أرجوك قدم بلاغا للنيابة والقضاء، وبالنسبة لموضوع حبيبة، ومن باب حرصي عليها كأب، أتوجه لها وللموظفات بمبادرة للقاء في مكتبي، لحل الخلاف بينها وبين الموظفتين، وأنتظر الجميع يوم الأربعاء، لو بادروا، وكان عندهم حكمة ورغبة في تصفية الأجواء، سنبذل المجهود المطلوب".

241885699_578156916656799_9116402967718399329_n
241885699_578156916656799_9116402967718399329_n
241883042_295601968995335_1983380360597424299_n
241883042_295601968995335_1983380360597424299_n
متهم ازمة الصلح توفى الحد حكم تصريحات حبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الشرطة تنقذ الضحية الرابعة من الموت داخل منزل «سفاح قنا»

مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية