«الدستور» تنفرد بنشر محضر تصالح «فتاة الفستان» ومراقبات جامعة طنطا

حصلت "الدستور" على محضر جلسة الصُلح، التي عُقدت منذ قليل، لتوفيق الوضع بين الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الفستان" والموظفتين اللتين اتهمتهما الطالبة بالتنمر بجامعة طنطا.

وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه على وشك إنهاء أزمة "فتاة الفستان" وغلق الحديث حولها بشكل نهائي وذلك بعد تراضي الطرفين،

وكان رئيس الجامعة، قد دعا الطالبة حبيبة طارق، والمراقبتان، للحضور إلى مكتبه لمحاولة الصلح بينهما، قائلًا، في تصريحات إعلامية :"أنا لا أقبل مخلوقا يتنمر على بنت مهما كان لبسها، خصوصا إن لبسها محترم جدا، لهذا أحالت الأمر للنيابة العامة والتي برأت الموظفتين"، مؤكدًا أن الجامعة ترفض أي اتهامات مرسلة تمس بسمعة الجامعة دون دليل.

وأضاف :"من يريد اتهام الجامعة وقياداتها، أرجوك قدم بلاغا للنيابة والقضاء، وبالنسبة لموضوع حبيبة، ومن باب حرصي عليها كأب، أتوجه لها وللموظفات بمبادرة للقاء في مكتبي، لحل الخلاف بينها وبين الموظفتين، وأنتظر الجميع يوم الأربعاء، لو بادروا، وكان عندهم حكمة ورغبة في تصفية الأجواء، سنبذل المجهود المطلوب".

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