وزارة الصحة الأوزبكية: تطعيم 3.3 مليون ضد كورونا

أعلنت وزوارة الصحة الأوزبكية تطعيم أكثر من 3.3 مليون مواطن على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة أنباء (تريند) الأذرية اليوم الأربعاء- أن عدد الحاصلين على اللقاح 255 ألفًا و739 شخصًا من بينهم 67 ألفًا و40 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى، و127 ألفًا و979 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية و60 ألفًا و720 آخرين تلقوا الجرعة الثالثة.

كما أعلنت الصحة الأوزبكية، في وقت سابق من، اليوم، تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 166 ألفا و25 حالة، كما تم تسجيل 5 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 1169 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.