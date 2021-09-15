إندونيسيا تسجل 3 آلاف و948 إصابة و267 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، 3 آلاف و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و178 ألفا و164 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 139 ألفا و682 حالة.

وأضافت أن إجمالي المتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و953 ألفا و519 شخصا، فيما لا تزال هناك 84 ألفا و963 حالة نشطة.

وسجلت إندونيسيا حتى الآن أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.