كيف تغلبت المملكة المتحدة على موجات الفيضانات والأمطار الغزيرة؟

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن أشعة الشمس والارتفاعات في درجات الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ساعدت على تجفيف العاصمة اليوم بعد أن تعرضت محطات تاور بريدج ومترو الأنفاق للفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة.

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وذكرت الصحيفة إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة 20 درجة مئوية في جنوب البلاد اليوم بعد أن ضربتها الأمطار.

وأوضح مكتب الأرصاد أن طقس الأيام المقبلة سيكون جافا ومشمسا، لكن لسوء الحظ، سيستمر الطقس الرطب بالنسبة للبعض، مع توقع هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق الغربية والشمالية.

وواجهت أجزاء من المملكة المتحدة انقطاع التيار الكهربائي وتأخيرات في النقل بسبب الفيضانات.

المملكة المتحدة



وأظهرت مقاطع فيديو معلم لندن الشهير تحت الماء مع تسبب الطقس في فوضى السفر - حيث تكافح الحافلات والسيارات لاجتياز الطوفان.



وكان من المتوقع أن تكون العاصمة لندن واحدة من أكثر المناطق تضررًا من حيث هطول الأمطار في الصباح مع توقع سقوط ما يقرب من ثلاث بوصات، وفقًا لتحذير مكاتب الأرصاد الجوية القاسية.

المملكة المتحدة



كما تضرر الطريق الدائري الشمالي وخط المقاطعة في مترو أنفاق لندن بسبب الأمطار الغزيرة.

لكن على الرغم من الطقس الكئيب، من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية يوم الخميس.

المملكة المتحدة



وتأتي هذه الموجة الأخيرة من سوء الأحوال الجوية بعد أسابيع فقط من غمر لندن بالكامل - وغمرت المياه المنازل بعد هطول أمطار لمدة شهر في غضون ساعة واحدة فقط.

المملكة المتحدة



وتم إصدار التنبيهات بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإشباع المنازل - حيث تلقى فريق الإطفاء في لندن أكثر من 1000 مكالمة تتعلق بالفيضانات.



واستعد البريطانيون لنفس الأمر مرة أخرى بعد أن حذروا من أنه من المتوقع سقوط 70 ملم من الأمطار في ظل هطول أمطار "شديد".

المملكة المتحدة



وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق ستشهد ما يصل إلى 40 ملم من الأمطار مما يؤدي إلى حدوث فيضانات.



وقال مكتب الأرصاد: "ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل أن يكون هذا المطر شديدًا بشكل خاص في أماكن قليلة مع احتمال حدوث ذلك من 50 إلى 70 ملم، والمزيد من الاضطرابات الأكثر أهمية حيث يحدث ذلك".