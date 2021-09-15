محافظ مطروح يكرم لجنة المساعى الحميدة لجهودها في إنهاء خصومة بين عائلتين
كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، لجنة المساعى الحميدة لجهودهم في إتمام الصلح وإنهاء خصومة مع إعلاء روح العفو والتسامح بين عائلة وكال العجارمة وخريط القطعان مع إهدائهم نسخة من كتاب الله وشهادة تقدير لجهودهم ولجميع القائمين على الصلح.
وتضم لجنة المساعى الحميدة كل من العمدة عمران امبيوة القناشي والعمدة منصور عبدالعزيز المالكي والشيخ عبد الرحمن عبد الجواد العميرى والعمدة وليد صالح عبد المالك زعلوك أبو السويطية.
وعن عائلة وكال العجرمى كلا من الشيخ عطية حمد أبو بكر عبد الجليل، والشيخ مفتاح صابر محمد أبو زعير، والشيخ فرج جويدة حتيتة سعد، وعن عائلة أبو خريط الشيخ عبد الكريم ضيف مجيد.
وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فضل اللجنة في إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالى مطروح.