الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: هناك تقدم فى جهود الحصول على لقاحات لإفريقيا

لقاحات
لقاحات

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للحصول على المزيد من اللقاحات لإفريقيا، حيث تم تطعيم أقل من 5ر3% من السكان بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف تيدروس جيبريسوس، في خطاب اليوم الأربعاء "بين الآن ونهاية العام، نتوقع زيادة كميات اللقاحات القادمة لأفريقيا بشكل كبير".

وتابع: "وهذا يجعل من الضروري أن تكثف جميع الدول استعداداتها لطرح اللقاحات".

كان مسئولون من منظمة الصحة العالمية ومبادرة "كوفاكس" و"صندوق اقتناء اللقاحات الإفريقي" التابع للإتحاد الإفريقي قد اجتمعوا أمس الثلاثاء؛ لبحث تراجع نقص اللقاحات في القارة وكيفية التعامل معه.

الصحة العالمية اللقاحات أفريقيا تيدروس جيبريسوس فيروس كورونا

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