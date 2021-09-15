أحمد مجدي همام يمثل القصة القصيرة المصرية في القائمة النهائية لجائزة آرابليت 2021

وصل الروائي والقاص أحمد مجدي همام إلى القائمة القصيرة من جائزة آرابليت (2021 ArabLit Story Prize) لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية عن قصته "خدعة هيمنجواي" بترجمة المترجم الكندي برنابي هاوكس.

وأعلنت مؤسسة آرابليت، اليوم الأربعاء، عن القائمة القصيرة التي ضمت 5 قصص لكتّاب عرب، بواقع كاتبين من سوريا وهما: رشا عبّاس عن قصة "تستطيع أن تدعوني مخمل" ومصطفى تاج الدين الموسى عن قصة “كم هم لطفاء”، ومن المغرب القاصة كريمة أحداد عن قصة "الحالة المحيرة للمدعو أحمت يلماز"، ومن لبنان الكاتب الراحل سعيد تقي الدين عن قصة "غابة الكافور"، والمصري أحمد مجدي همام عن قصة "خدعة هيمنجواي".

ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة آرابليت عن الفائز النهائي في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن قصة “خدعة هيمنجواي” ، المتواجدة في القائمة القصيرة للمسابقة في دورتها الرابعة 2021، كانت قد نشرت ضمن صفحة مرايا الإبداع بجريدة الدستور، ويمكن قرائتها من هنا.

وجائزة آرابليت لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية تأسست في عام 2018، وفاز بها في دورتها الأولى المصري محمد عبد النبي، وفي دورتها الثانية فازت بها الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، أما في الدورة الثالثة فحصدتها الكاتبة العراقية هدية حسين.