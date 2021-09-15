«العلم قوتي».. احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية على مدار يومين

يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للسنة الخامسة عشر على التوالي.

وتُعَد الاحتفالية مهرجانًا عامًا يمنح العلم وجودًا في المجتمع، ويُعطي الجمهور من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية فرصة للتساؤل والمناقشة والاستكشاف، من خلال أنشطة الاحتفالية التفاعلية المختلفة.

وتتركز فعاليات وأنشطة الاحتفالية في "قرية العلوم" والتي تم إنشائها خصيصاً كقرية علمية كاملة تتكون من وحدات عرض تستضيف مجموعات متنوعة من العروض، والأنشطة التفاعلية بما في ذلك ورش العمل العملية، والمعارض التفاعلية، والدورات، بالإضافة إلى عروض مسرحية متنوعة على ساحة الحضارات (البلازا)، وذلك بمشاركة عددٍ من المدارس، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، والشركات.

وتُعقَد الاحتفالية هذا العام تحت شعار " العلم قوتي"؛ حيث تقوم أكشاك مركز القبة السماوية العلمية بشرح وتفسير العلوم التي تكمن خلف الظواهر أو القوي الغير طبيعية متخذين من الأبطال الخارقين للقصص المصورة مدخلا لشرح المادة العلمية المختارة، وذلك لخلق حالة من التشويق لدى الحضور.

وتعمل أكشاك الجهات المشاركة في الاحتفالية على تقديم المادة العلمية بطريقة مرحة ومبسطة وغير تقليدية؛ مستخدمين ورش العمل والمحاضرات التكميلية والألعاب لشرح الأفكار العلمية وإيصالها للحضور.

وتعقد الاحتفالية بداية من اليوم الأربعاء حتى غدا الخميس في ساحة الحضارات (البلازا) بمكتبة الإسكندرية.

وكان قد أقام مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية "احتفالية إيراتوستينس"، في ذكرى الاحتفال بذكرى أول قياس لمحيط كوكب الأرض، وهو ما قام به الرياضي والفلكي والجغرافي إيراتوستينس منذ أكثر من 2000 عام، بنسبة خطأ لا تتجاوز ٢٪، مقارنة بقياسات أُجريت بأحدث الأجهزة المعاصرة.

وتضمنت الاحتفالية عدة محطات، بدأ أولها في تمام الحادية عشرة صباحًا بقيام الطلبة المشاركون بتجربة قياس محيط الأرض عمليًا، عن طريق قياس ظل العصا. وبعد الانتهاء من تجربة القياس، عُرضت مسرحية "المعلم بيتا.. رجعلنا"، من تأليف وإلقاء دكتورة شيماء الشريف مدير إدارة القاعات بمكتبة الإسكندرية. تَلى المسرحية محاضرة توضيحية لطريقة قياس محيط الكرة الأرضية، والتي قدمها دكتور عمر فكرى، رئيس قسم مسرح القبة السماوية.