إزالة 46 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط خلال 24 ساعة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إزالة 46 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

حملات إزالة مخالفات



وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

حملات إزالة مخالفات



وأوضح محافظ أسيوط أن حملات اليوم تمكنت من تنفيذ ازالة 46 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بقرى المركز اليوم بمساحة 6545 متر مربع مبانى من إجمالي 99 حالة تم إزالتها منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن بإجمالي مساحة 9464متر مربع مباني و14 فدان و12 سهم زراعي.

حملات إزالة مخالفات



كما تابع اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وبمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم خلالها تنفيذ 39 حالة ازالة، كما قام رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتنفيذ حملات لإزالة التعديات وفقا للخطة التى تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الامن وبمشاركة مسئولة املاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.

حملات إزالة مخالفات



ووجه محافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

حملة ازالات لتعديات (8)