«الأوقاف» تعلن توزيع 19 طن لحوم أضاحي غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الخميس، بمحافظات: "المنوفية- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- الإسماعيلية- بورسعيد"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات المنوفية- الأقصر- أسوان، و3 أطنان لمحافظة الإسكندرية و2 طن لمحافظتي الإسماعيلية- بورسعيد، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه وصل إلى 835 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الاسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الاحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة: إن مشروع صكوك الأضاحي يعد أحد الروافد الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار الدور المجتمعي للوزارة، لافتًا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.