الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن توزيع 19 طن لحوم أضاحي غدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع  19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الخميس، بمحافظات: "المنوفية- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- الإسماعيلية- بورسعيد"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات المنوفية- الأقصر- أسوان، و3 أطنان لمحافظة الإسكندرية و2 طن لمحافظتي الإسماعيلية- بورسعيد، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه  وصل إلى 835  طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الاسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الاحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة: إن مشروع صكوك الأضاحي يعد أحد الروافد الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار الدور المجتمعي للوزارة، لافتًا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي الأوقاف غرفة العمليات بالوزارة الدكتور محمد مختار جمعة مشروع صكوك الأضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الرئيس السيسي: مصر مستعدة لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق

بحوزته ترسانة أسلحة.. تفاصيل مصرع «خُط الصعيد» بقنا

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«معا نطمئن».. الحكومة تشجّع على لقاح كورونا بشنطة الـ«6 هدايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

جلال حمام

إخوان تونس.. الغاية تبرر الوسيلة

مؤمن المحمدي

النسخة التانية

منى رجب

واقعة الطبيب والممرض تكشف سلوكيات مرفوضة فى مجتمعنا

جمال-أسعد

بدون عنوان

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

محامى الأسيرين الفلسطينيين: إسرائيل تطلب المساومة بتهم أمنية