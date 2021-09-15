أسماء اعتماد الـ 24 سفيراً جديداً في مصر (صور)

استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة.

وتمنى سيادته لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن السفراء الجدد هم:

ضراب الدين قاسمي – سفير جمهورية طاجيكستان. داتاكاران جبردهان – سفير جمهورية موريشيوس. أجيت جوبتييه – سفير جمهورية الهند. ديان انجليوف كاتراتشيف – سفير جمهورية بلغاريا. فيليبي شيدومو - سفير جمهورية موزمبيق. نورا أبا ريمي - سفير جمهورية نيجيريا.