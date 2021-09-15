بأسعار مخفضة.. الداخلية توفر المستلزمات المدرسية للطلاب (صور)

تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

كانت انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .. بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

الداخلية توفر المستلزمات الدراسية للطلبة بأسعار مخفضة

وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 8/9/2021 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كل محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة .

بتخفيضات 30% بيع الزي المدرسي والأدوات للمواطنين

في نفس السياق تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كل المتطلبات المدرسية "زى مدرسى- أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة- سيارات متحركة- معارض- شوادر" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.