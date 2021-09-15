الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحوزته ترسانة أسلحة.. تفاصيل مصرع «خُط الصعيد» بقنا

مصرع خُط الصعيد بقنا
مصرع خُط الصعيد بقنا

لقي مسجل خطر هارب من عدة أحكام قضائية يلقب نفسه بـ«خُط الصعيد» مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، في محافظة قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية مسجل جنائى، فرض سيطرة، هارب ومحكوم عليه في 17 جناية إعدام "قتل عمد"، 11 سجن مؤبد، 34 سنة سجن "قضايا متنوعة" بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

مدفع آر بى جى و2 دانة

أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على مدفع آر. بى. جى و2 دانة، 2 رشاش، 8 بنادق، 2 طبنجة، 4 قنابل يدوية محلية الصنع، 4 هواتف، كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، صديرى واقى، منظار معظم، كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام، 4 سيارات، إحداها مُبلغ بسرقتها"، دراجة نارية، زجاجة تحوى مادة "الزئبق"، كمية من البارود الأسود، مبلغ مالي».

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تفاصيل أسلحة وذخيرة محافظة قنا تبادل إطلاق النيران مساعد وزير الداخلية الأشراف الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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