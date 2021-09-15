الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي: نعول على قدرة الشعب الليبي في تجاوز المرحلة الراهنة

العسومي خلال لقائه
العسومي خلال لقائه وفد مجلس النواب الليبي

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث تناول اللقاء المستجدات والتطورات على الساحة الليبية.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يعول كثيراً على قدرة الشعب الليبي على تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل ربوع الدولة الليبية، مجدداً دعم البرلمان العربي لجميع الجهود والمبادرات الوطنية الليبية التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل وتلبية تطلعات الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته.

وقال إن البرلمان العربي حريص على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي على المستويات كافة، لبحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها للبرلمان العربي دعم الأشقاء في ليبيا ومساندتهم في حل الأزمة، في إطار وطني خالص وبدعم الجهود العربية المخلصة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية لديها أطماع في مقدرات الشعب الليبي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، والدعم الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها.

ومن جانبه، أعرب النائب الأول رئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري عن تقديره الكامل للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الليبية، مثمناً المواقف المشرفة للبرلمان العربي تجاه الأزمة الليبية، والداعمة بقوة لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا، وموجهاً الدعوة إلى رئيس البرلمان العربي لزيارة ليبيا لتعزيز آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر اللقاء  النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائبة شذى النقبي عضو البرلمان العربي، والنائب أحمد أبو شهاب عضو البرلمان العربي، والنائب أحلام اللافي عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان العربي.

النواب الليبي رئيس مجلس النواب الليبي البرلمان العربي النائب علاء عابد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مبادرات وفد البرلمان الليبي

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