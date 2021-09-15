الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الإماراتية: تقديم 90 ألفا و205 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 90 ألفا و205 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19 مليونا و163 ألفا و754 جرعة ، وبمعدل توزيع 193.76 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".

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