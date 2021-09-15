الصحة الإماراتية: تقديم 90 ألفا و205 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 90 ألفا و205 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19 مليونا و163 ألفا و754 جرعة ، وبمعدل توزيع 193.76 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".