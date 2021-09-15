65 عامًا على التأميم.. الرئيس يوجه التحية لإدارة الملاحة بقناة السويس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن مصر تحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازًا تاريخيًا في سجل البطولات المصرية، وملحمةً لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة.

وأضاف الرئيس: "تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم".