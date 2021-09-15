الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني: نأمل في انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قريبًا

ميشال عون
ميشال عون

عبَّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قريبًا جدًا من أجل الحصول على تمويل، مؤكدًا أن هناك إرادة دولية لمساعدة لبنان بعد تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن التدقيق الجنائي مهم لتحديد الأسباب والمسئوليات عما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

وقال عون، خلال لقائه اليوم مع وفد من الاتحاد العمالي العام اليوم برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، إنه ليس هناك خوف من الانهيار، بل تخوض البلاد الآن معركة الخروج من الهاوية، متعهدًا ببذل كل الجهدنا لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف أن كل مواطن عليه مساعدة الدولة في هذا الظرف الدقيق، مؤكدًا أنه يعاني من كل ما يعاني منه عمّال لبنان قائلًا: "أنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر إلا أنني أعاني مثلكم".

من جانبه، أكد بشارة الأسمر أن الشعب اللبناني يعاني من ازمة المحروقات والمواد الغذائية والأدوية والمستشفيات، داعيًا إلى تحرك الحكومة بالسرعة القصوى لمداواة جراح الشعب اللبناني، والتوصل إلى حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي يساعد على البدء بالنهوض.

ودعا الأسمر إلى حوار ترعاه الدولة عبر وزارة العمل للوصول إلى حد أدنى جديد ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص بشكل مدروس وعلمي.

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