الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رطب نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

طقس
طقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا غدا الخميس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما توقعوا أن يكون الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة ( 30% تقريبا )، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 22
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 29 23
طنطا 32 22
شبين الكوم 32 22
دمنهور 31 22
بلطيم 30 24
مطروح 28 22
السلوم 29 22
سيوة 31 22
بورسعيد 30 24
دمياط 28 22
الزقازيق 32 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 32 22
السويس 32 23
العريش 29 23
رفح 29 22
رأس سدر 33 23
نخل 32 16
نويبع 33 24
طابا 33 22
كاترين 28 17
الطور 33 25
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 35 27
مرسى علم 34 27
الفيوم 32 24
بنى سويف 33 23
المنيا 33 24
أسيوط 33 23
سوهاج 34 24
قنا 34 24
الأقصر 35 25
أسوان 36 25
ادفو 35 25
أبوسمبل 35 25
الوادي الجديد 35 25
الشلاتين 35 29
ابو رماد 35 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 33 28
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الرئيس السيسي: مصر مستعدة لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق

بحوزته ترسانة أسلحة.. تفاصيل مصرع «خُط الصعيد» بقنا

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«معا نطمئن».. الحكومة تشجّع على لقاح كورونا بشنطة الـ«6 هدايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

جلال حمام

إخوان تونس.. الغاية تبرر الوسيلة

مؤمن المحمدي

النسخة التانية

منى رجب

واقعة الطبيب والممرض تكشف سلوكيات مرفوضة فى مجتمعنا

جمال-أسعد

بدون عنوان

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

محامى الأسيرين الفلسطينيين: إسرائيل تطلب المساومة بتهم أمنية