رطب نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا غدا الخميس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما توقعوا أن يكون الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة ( 30% تقريبا )، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 28 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 33 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بنى سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

ادفو 35 25

أبوسمبل 35 25

الوادي الجديد 35 25

الشلاتين 35 29

ابو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28

