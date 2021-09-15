الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 145 طربة «حشيش»

حبس
حبس

قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح شرق الإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 145 طربة من مخدر "الحشيش" وزنت 21,500 كيلو جرام و1500 قرص مخدر، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في “الحشيش” متخذ من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط بالإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.
وبتفتيشه عثر بحوزته علي 145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام و1500 قرص مخدر وحقيبه بداخلها مبلغ 13 الف جنيه، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه بقصد التربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

تشكيل عصابي جديد المواد ازمة حشيش

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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