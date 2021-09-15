الانتهاء من أول مشروعين لـ«حياة كريمة» بقرية شما بالمنوفية (صور)

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، عن الانتهاء من أول مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية، حيث تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية شما وذلك على مساحة 2100م² بنسبة تنفيذ 100% .

كما أشار سرور إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد عبدالعزيز عبد اللطيف البدوي"المؤسسة"الابتدائية بسمادون وذلك على مساحة 350م² بنسبة تنفيذ 100%،وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية شما وسمادون.

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة شما للتعليم الأساسي ،وجناح جديد بمدرسة الشهيد عبد العزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأكد سرور أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبرعاية وإشراف محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية المهندس محمد ربيع.

الإنتهاء من بعض مشاريع حياه كريمه بالمنوفيه

الإنتهاء من بعض مشاريع حياه كريمه بالمنوفيه