تقارير دولية تكشف عن أبرز الأسماء في التعديلات الوزارية في بريطانيا

أفادت وكالة رويترز الدولية، بأن التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بريطانيا سيشمل وزيري التعليم والعدل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن التعديل سيطال وزير التربية جافن ويليامسون ووزير الخارجية دومينيك راب، من ضمن إجراء التعديلات الحكومية في بريطانيا.

وكان قد كشف مصدر في 10 داونينج ستريت - مقر رئاسة الوزراء - أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري لحكومته بهدف تشكيل فريق قوي موحد.

ويأتي هذا التعديل الحكومي بعد أسابيع من الشائعات حول رحيل عدد من الوزراء.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن مصادر مطلعة أن من بين المرشحين للإزاحة وزير التربية جافن ويليامسون ووزير الخارجية دومينيك راب.

وكذلك ترددت شائعات عن إقالة وزيرة الداخلية بريتي باتيل بعد فشلها في وقف الأعداد المتزايدة من القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين عبر بحر المانش من فرنسا.

وراب الذي تولى منصب نائب جونسون في أبريل الماضي عندما كان الأخير في العناية المركزة يعالَج من كوفيد-19، واجه انتقادات مستمرة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة الأفغانية، إذ إنه لم يقطع عطلة كان يمضيها على الشاطئ في جزيرة يونانية فيما كانت حركة طالبان تتقدم وتحكم قبضتها على السلطة.

ويتوقع أن تحل وزيرة التجارة ليز تروس التي توسطت في سلسلة من الاتفاقات منذ خروج بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبي في يناير مكان راب.

أما وليامسون فتلقى وابلا من الشكاوى حول تعامله مع إغلاق المدارس وترتيبات الامتحانات وطلبات القبول في الجامعات خلال حالة الطوارئ التي فرضتها الجائحة.

وتردد اسم مايكل جوف، أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، بديلا لبريتي باتيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية أيضا، أنه يمكن أن يشمل التعديل الوزراء خفض راتب وزير الخارجية دومينيك راب، ووزيرة الشؤون الداخلية بريتى باتيل ووزير التعليم جافين ويليامسون.