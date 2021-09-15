المطران سامي فوزي يكرم أوائل الإعدادية بالمدرسة الأسقفية في منوف

شهد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، حفل تكريم ومنح شهادات التقدير لأوائل المرحلة الإعدادية من طلاب المدرسة الأسقفية بمنوف، التابعة للكنيسة، بحضور مجلس أباء وأمناء المدرسة.



وكرم فوزي، الطلاب الأوائل بينهم الطالبة سلفانا عاطف الحاصلة على المركز الأول على مستوى الإدارة، وأربعة طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب العشرة الأوائل بالمدرسة.



ووصف حفل التكريم بـ"يوم الفرح بأولادنا لإنجازهم غير المسبوق في تفوقهم الدراسي في المرحلة الإعدادية"، إذ تعد مرحلة انتقالية تؤهلهم للدراسة الثانوية وتحديد رغباتهم المستقبلية.

وتابع: “نحتفل اليوم أيضًا بالإدارة التي ذللت كل العقبات”، حيث وجه الشكر لمدير المدرسة مجدي أبو السعد وللمدرسين المبدعين الذين أثروا في حياة الطلبة، وكذلك أولياء الأمور الذين وفروا المناخ الملائم للتفوق.

وألقى مجدي أبو السعد مدير المدرسة كلمة، شكر فيها المطران على حضوره كما كرم العديد من العاملين بالمدرسة وذلك لبلوغهم سن المعاش، حيث شهد الحفل العديد من الفقرات قدمها الطلاب ذوي المواهب المختلفة مثل كلمات ترحيب باللغة العربية والإنجليزية والألمانية وإلقاء الشعر والإذاعة المدرسية وعروض موسيقية، تلا ذلك عرض فني.

واختتم الحفل بكلمة من محمد القط رئيس مجلس الآباء الذي طالب المطران سامي فوزي ببناء مدرسة ثانوية، وانتهى الحفل بالسلام الجمهوري.

كما تفقد رئيس الأساقفة مدرسة المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للكنيسة، وألقى نظرة على الفصول، وتعرف على الأنشطة التي تقدم للأطفال.

وحضر الحفل الدكتور هاني الجمل مدير جمعية التوفيق، وإيهاب مليك رئيس مجلس آباء الإدارة التعليمة بمنوف، والمهندس إبراهيم عبد العال عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وأحمد أبو فرو المراقب المالي لمجلس الأمناء.