كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها بشأن إطلاق الشطر الشمالي لسلسلة من الصواريخ

أعرب كبار مسؤولي الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن قلقهم العميق بشأن إطلاق الشطر الشمالي لسلسلة من الصواريخ.



وأشار أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - خلال جلسة طارئة للمجلس عقدت برئاسة مستشار الأمن الوطني "سوه هون"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إلى أن استفزازات كوريا الشمالية جاءت في وقت يعتبر فيه استقرار الأوضاع الأمنية أمرا مهما للغاية.



يذكر أن الجلسة الطارئة كانت قد عقدت ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وجاء الإطلاق بعد يومين من إعلانها عن نجاحها في تجربة إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.