الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: القبض على 36 محتجًا على التغير المناخي بعد قطعهم لطريق سريع

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 36 شخصًا خلال احتجاجات مناهضة للتغير المناخي أدت إلى قطع أجزاء من طريق سريع والأكثر ازدحامًا للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ما تسبب في تعطل حركة المرور.


وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء - "نعمل مع القوات الشريكة من بينها شرطة العاصمة وشرطة مقاطعة هارتفوردشير، للتعامل مع المحتجين المنتشرين على نطاق واسع عل الطريق السريع المعروف بـ (M25)"، مضيفة أنه تم إخلاء تقاطعين من الطريق من جميع المحتجين.


وعلى صعيد متصل، كانت شرطة العاصمة قد أشارت إلى أنها أجرت انتشارًا للعديد من الضباط في مواقع مختلفة ودعّمت أفراد من قوات أخرى استجابوا أيضًا للحدث.


ورصدت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سائقين غاضبين على الطريق يتجادلون مع النشطاء المحتجين، كذلك أظهرت لقطة تصوير جوية طوابير المرور الضخمة بالمنطقة إثر الاحتجاجات.


ويطالب المحتجون اتخاذ ما وصفوه بـ "أفعال ذات مصداقية في الوقت الحالي" بشأن قضية التغير المناخي، والعمل على خفض انبعاثات الكربون.

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