الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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مصر

«الصحة» تضيف إجراء جديدا لآلية تلقي لقاح كورونا

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خدمة هامة تقدمها فرق التواصل المجتمعي للمواطنين خلال حملة «معًا نطمئن .. سجل الآن» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.

وأوضح مجاهد أن فرق التواصل المجتمعي ستقوم من خلال مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بتفعيل رسائل «فورية» لتحديد موعد رسالة التطعيم التي لم تصل للمواطنين خلال الفترة الماضية، وكذلك التي لم يتم الالتزام بها من قبل المواطنين، وذلك بالتوجيه إلى مراكز الشباب للحصول على التطعيم في نفس اليوم. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 325 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 293951 من ضمنهم 247450 حالة تم شفاؤها، و 16895 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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خالد مجاهد وزارة الصحة فيروس كورونا تطعيم كورونا رسائل فورية

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