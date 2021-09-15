الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تنظم زيارة لأئمة وواعظات السودان لمدينة الغردقة

أئمة السودان
أئمة السودان

تنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة يومي الخميس والجمعة 16، 17 /9/2021م.

تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وذلك صباح الجمعة 17/9/2021م ، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء بإذن الله تعالى، مع زيارة المركز الثقافي لغات بمسجد الميناء.

يأتي ذلك في إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفيسة والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف  التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل ، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية .

ومن ناحية أخرى، ألقى الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، محاضرة بعنوان: "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة الأفكار المتطرفة" لأئمة وواعظات مصر والسودان ، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

وذلك في إطار فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وفي محاضرته، رحب الدكتور بكر زكي عوض، الضيوف الكرام من أئمة وواعظات السودان ومصر مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف حظيت بوزير يبذل كل جهد في جمع كلمة الدعوة وجمع كلمة الدعاة وهو أحرص ما يكون على أن تكون هناك وحدة ثقافية لا تقف على أهل مصر بل في شتى أنحاء العالم وخير دليل على ذلك استجابة أهل السودان لتلبية هذه الدعوة فكل الشكر لوزيري الأوقاف بالبلدين الشقيقين مصر والسودان على هذا التعاون.

وزارة الأوقاف أئمة وواعظات السودان أكاديمية الأوقاف الدولية الغردقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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