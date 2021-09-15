«المناظرة.. رؤى مسرحية» جديد الكاتبة سميحة المانسترلي

عبر كتابها “ المناظرة رؤى مسرحية" تطرح الكاتبة سميحة المانسترلي رؤى جديدة ومغايرة حول الصراع الثقافي وحتمية المواجهة مع إلارث الثقافي وواقع ما نعيشه.

وقالت الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، رئيس مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للمؤسسة، حيث تستعد المؤسسة لإنتاج مسرحية من فصل واحد عن كتاب "المناظرة" تحمل نفس الاسم، وهو يعكس حلما تتمناه شعوب العالم المتحضر من أجل السلام والأمن العالميين .

جاء فى مقدمة الكتاب للكاتب الصحفى جمال الدين طاهر أنه فى إطار غرس القيم الإنسانية النبيلة، كإرث ثقافى واجتماعي فى نفوس الشباب من أجل الحاضر والمستقبل، كان لابد من حتمية المواجهة بين الطرفين، وهذا ما لجأت إليه الكاتبة ولمسته بكل جراءة من خلال مسرحية "المناظرة"، حيث تعكس فيها صراعا ثقافيا بين الحق والباطل، بين اللجوء إلى السلام أم اتباع منهج الإرهاب .

ويتناول القسم الثانى من الكتاب مونودراما خفيفة تحت عنوان "أبليكيشن" لواقع نعيشه الآن، تم انتاجها وعرضها كمسرحية بنجاح بسينما الحضارة بالأوبرا فى الموسم قبل الماضي ولاقت إقبالا شديدا على جميع الأصعدة، لهذا سيتم إعادة عرضها قريبا مرة أخرى .

"أبليكيشن" تدور حول واقع أصبح فارضا نفسه بقوة ولم يعد من السهل تغييره، وهو الصراع الداخلى للإنسان وكيفية التقبل أو التعامل مع كل مايستجد من تطبيقات تكنولوجية، فهناك المقبول والمرفوض، وتتناول الكاتبة هذا الصراع بأسلوب ساخر وجذاب، وقد صدر الكتاب برعاية مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع عام 2019 عن المؤسسة المصرية للنشر والإعلان.