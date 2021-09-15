مقتل وإصابة 4 عناصر من «داعش» في عملية نوعية غرب العراق

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة في منطقة حوض الكعرة بالمحافظة الواقعة غرب البلاد.

وذكرت القيادة الأمنية ـ في بيان أوردته (القناة) العراقية الإخبارية ـ أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي اندلع على إثره اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن مقتل داعشي وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق".

وأشار البيان إلى أن القوة المشتركة تمكنت من السيطرة على دراجة مفخخة وأخرى يستخدمها التنظيم الإرهابي في الاستطلاع، كما تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع وتدمير مضافة "وكر" لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار العراقية، مؤكدًا استمرار العمليات الأمنية والنوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وكافة المجاميع الإرهابية في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.