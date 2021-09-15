تيام مصطفي قمر عن حكاية «وأنا قبلت»: فرصة كبيرة ليّا على المستوى المهني والشخصي

أعرب الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، عن سعادته بالمشاركته في حكاية "أنا قبلت" من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر"، متابعًا: "فرصة كبيرة ليّا إني أشارك في عمل زي دا فيه باقة من ألمع النجوم، وأشارك الجميلة المجتهدة أيتن عامر بطولة المسلسل".

وأضاف تيام مصطفي قمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شخصية أيمن التي أجسدها هي شخصية مختلفة تماما عن ما قدمته من قبل، كما أن التعاون مع ايتن والمخرج القوي حسام الدين وجميع طاقم العمل شرف لأي حد وفعلًا استفدت منهم جدًا على المستوى المهني والشخصي".

وتابع: “شخصية أيمن بتوضح الصعوبات التي يمر بها الشباب وضغط الأهالي عليهم، سواء كان في موضوع الزواج بفتاة تكبره في السن أو في عدة أمور أخرى خاصة بعمله واختياره المجال الذي يريده”، لافتًا إلى أن حكاية "وأنا قبلت" بها عدة رسائل ونصائح هامة تخص عدة أمور وقضايا تهم الناس في المجتمع.

وأكد تيام أن معتز حسام الدين مخرج متميز، وحمسه للموافقة على الدور، خاصة أنه يعد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمع في أعماله السابقة.

وأشار إلى أنه فخور بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة مها سليم لسرعة توفير لهم جميع الإمكانات لخروج العمل فى أفضل صورة، وهو الأمر الذى ساعد فى إنهاء جميع المشاهد فى وقت قياسى.

حكاية "وأنا قبلت"



حكاية "أنا قبلت" هي الحكاية الثانية من مسلسل “زي القمر”، الموسم الثاني، وتناقش قضايا تخص المرأة، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس، وعرضت أولى حلقات حكاية وأنا قبلت يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحكاية من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، بطولة: آيتن عامر، وتيام قمر، وعابد عناني، ولاشينة لاشين، ومحسن منصور، وعزت زين، ولبنى ونس، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مدى تقبل المجتمع لزواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر.