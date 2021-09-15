لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة للتنسيق

أيام قليلة وتبدأ المرحلة الثالثة للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، حيث من المقرر إعلانها عقب ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني، والتي انتهت منذ أيام قليلة، على أن يتم إعلان نتيجة الدور الثاني الأسبوع المقبل، حسبما كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالبت رابطة طلاب مدارس المتفوقين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إتاحة المرحلة الثالثة لهم في الجامعات الحكومية نظرًا للمجاميع القليلة التي حصل عليها طلاب مدارس المتفوقين هذا العام الدراسي.

وتساءل العديد من الطلاب عن الأماكن الشاغرة والمتاحة في المرحلة الثالثة للتنسيق، حيث جاءت كالتالي:

الشعبة العلمية

بعض كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

الشعبة الأدبية

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

معاهد التابعة للكليات التكنولوجية